Martigues Soirée Jeux et jeux vidéo « Sport et science » Gymnase des Salins Martigues, 13 octobre 2023, Martigues. Soirée Jeux et jeux vidéo « Sport et science » Vendredi 13 octobre, 18h00 Gymnase des Salins entrée libre et gratuite En partenariat avec les associations locales et dans le cadre de la fête de la science, Retrouvez votre soirée jeux et jeux vidéo. L’occasion de découvrir et de célébrer le jeu sous toutes ses formes. Vous retrouverez entre autre lors de cette soirée : du jeu vidéo sur PC et consoles mais également des jeux de société, des activités sportives, des quizz et test, de l’initiation aux drone, bref : plein d’activités à partager en famille ! Vendredi 13 octobre de 18h à 23h

Pour tout renseignement, contactez les EPN au 04.42.49.45.98, demandez Mike.

