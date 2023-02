LOTO. FOOTBALL CLUB DE MARTIGUES Gymnase des Salins Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

LOTO. FOOTBALL CLUB DE MARTIGUES Gymnase des Salins, 12 février 2023, Martigues. LOTO. FOOTBALL CLUB DE MARTIGUES Dimanche 12 février, 15h00 Gymnase des Salins

Entrée libre – 1 carton 6€ – 3 cartons 15€ – 6 cartons 25€

Le Football Club de Martigues organise son grand loto le dimanche 12 février 2023 au gymnase des salins. Gymnase des Salins Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

DESCRIPTION Ouverture des portes à 15h30

Réservation possible

communication@fc-martigues.com

Réservation possible

communication@fc-martigues.com LOCALISATION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-12T15:00:00+01:00

2023-02-12T18:30:00+01:00 Affiche officielle loto FCM

