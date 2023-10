Ecole des sports Gymnase des Massias Montpon-Ménestérol, 3 avril 2024, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Ecole départementale des sports : programme multi-sports et de pleine nature pour les 8-11 ans de 8h30 à 12h00 sur inscription gratuit : 07 87 15 39 40.

2024-04-03 fin : 2024-04-03 12:00:00. .

Gymnase des Massias Rue Foix de Candalle

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Ecole départementale des sports: multi-sports and outdoor programme for 8-11 year olds from 8.30am to 12.00pm with free registration: 07 87 15 39 40

Escuela deportiva departamental: programa multideportivo y al aire libre para niños de 8 a 11 años de 8.30 a 12.00 h. Inscripción gratuita: 07 87 15 39 40

Ecole départementale des sports: Multi-Sport- und Outdoor-Programm für 8-11-Jährige von 8.30 bis 12.00 Uhr nach Anmeldung kostenlos: 07 87 15 39 40

Mise à jour le 2023-10-11 par Vallée de l’Isle