Le Tournoi de la Fraternité se déroulera au Gymnase des Gratte-Ciel à Villeurbanne, avec la même ambition commune : offrir de beaux matchs et de nombreuses activités citoyennes aux participants.

Lors de cette journée, à laquelle les familles sont vivement conviées, plusieurs animations autour du vivre ensemble sont prévues pendant les inter-matchs : des expositions « Ces bleus venus d’ailleurs » ou « Noirs dans les bleus », un temps fort de Théâtre Forum…

A l’issue de la journée, chaque équipe recevra un « Trophée de la Fraternité 2023 ». gymnase des Gratte-ciels 98 rue francis de prssensé Lyon Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T08:00:00+02:00 – 2023-03-26T18:00:00+02:00

