Libourne Dodgeball Gymnase des Dagueys, rue Léo Lagrange Libourne, 10 décembre 2023, Libourne. Dodgeball Dimanche 10 décembre, 09h00 Gymnase des Dagueys, rue Léo Lagrange Le 10 décembre prochain près de 60 joueurs répartis sur 6 équipes se disputeront le premier titre des 3 Masters de l’année menant au grand Titre prestigieux du trophée des champions. Au delà de l’aspect compétitif cette journée se veut intergénérationnelle. En effet cette compétition verra s’affronter des joueurs et joueuses de 14 à 45 ans. Venez découvrir en famille cet événement gratuit et supporter nos deux équipes engagées. Obtenez plus d’informations ici

