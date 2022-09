OCTOBRE ROSE – ASBAD Gymnase des Casseaux Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

OCTOBRE ROSE – ASBAD Gymnase des Casseaux, 2 octobre 2022, Limoges. OCTOBRE ROSE – ASBAD 2 – 30 octobre, les dimanches Gymnase des Casseaux

l’ASBAD ouvre ses portes dans le cadre d’Octobre Rose Gymnase des Casseaux boulevard des Petits Carmes 87000 limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Accueil sur le créneau du dimanche matin de 10h à 12h30.

Les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2022.

Adresse : gymnase des Casseaux, 28 boulevard des Petites Carmes, 87000 Limoges.

