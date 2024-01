Effervescence 2024 Gymnase des Beauregards Herblay-sur-Seine, mardi 19 mars 2024.

Effervescence 2024 Le Salon Effervescence vous permet de rencontrer des PME/PMI du Val d’Oise, de l’industrie et des services aux entreprises qui représentent leurs spécialités. Mardi 19 mars, 11h00 Gymnase des Beauregards

Début : 2024-03-19T11:00:00+01:00 – 2024-03-19T18:00:00+01:00

En 2024 la 11ème édition du Salon Effervescence aura lieu le mardi 19 mars 2024.

Adresse : Gymnase des Beauregards, 20 chemin de la croix de bois, 95220 Herblay-sur-Seine

de 11h à 14h30 : période réservée aux exposants, qui ont toute latitude pour échanger entre eux informations et construire des projets. Un buffet est servi vers 12h00 aux exposants

de 14h30 à 18h00 : ouverture du salon aux visiteurs extérieurs

En 2023, plus de 200 entreprises du Val d’Oise (PME, grands comptes), principalement des industriels et des entreprises de services aux industries, mettront en avant leurs spécificités et leur savoir-faire. Depuis l’édition 2017, le salon Effervescence s’entoure de nouveaux partenaires économiques qui nous apportent leur soutien.

Gymnase des Beauregards Herblay-sur-Seine Herblay-sur-Seine 95220 Val-d'Oise Île-de-France

