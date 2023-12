Tournoi de basket 3X3 de Noël Gymnase de Victor Hugo Tulle Catégories d’Évènement: Corrèze

Tulle Tournoi de basket 3X3 de Noël Gymnase de Victor Hugo Tulle, 4 janvier 2024, Tulle. Tulle Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 13:30:00

fin : 2024-01-05 17:00:00 Tournoi de Basket 3X3 pour les 13/17 ans – Gratuit – Sur inscription -.

Tournoi de Basket 3X3 pour les 13/17 ans – Gratuit – Sur inscription –

Tournoi de Basket 3X3 pour les 13/17 ans – Gratuit – Sur inscription – EUR.

Gymnase de Victor Hugo

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Tulle Autres Code postal 19000 Lieu Gymnase de Victor Hugo Adresse Gymnase de Victor Hugo Ville Tulle Departement Corrèze Lieu Ville Gymnase de Victor Hugo Tulle Latitude 45.25911 Longitude 1.75657 latitude longitude 45.25911;1.75657

Gymnase de Victor Hugo Tulle Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tulle/