Hommage famille DE LE RUE – Trophée des Champions Gymnase de Saint Lary Saint-Lary-Soulan, 28 décembre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 18:00:00

fin : 2023-12-28

À Saint-Lary, on célèbre la famille DE LE RUE, Xavier, Polo, Victor, une lignée de champions.

Ce soir, leur héritage sportif est célébré à travers un hommage particulier et un passage symbolique du flambeau aux jeunes talents en devenir de Saint-Lary.

18h00 : Défilé des champions et des clubs sportifs

18h45 : au Gymnase Hommage à la famille DE LE RUE

19h30 : Trophée des champions.

Gymnase de Saint-Lary Soulan

Gymnase de Saint Lary SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT de St Lary|CDT65