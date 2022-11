Concert de Noël Gymnase de Saint Hilaire Saint Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Concert de Noël Gymnase de Saint Hilaire Saint Mesmin, 11 décembre 2022, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Concert de Noël Dimanche 11 décembre, 15h00 Gymnase de Saint Hilaire Saint Mesmin

Entrée libre

Venez vous réchauffer aux notes de l’Harmonie de St Hilaire St Mesmin Gymnase de Saint Hilaire Saint Mesmin clos du four à chaux saint hilaire saint mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire Qu’est-ce qu’on en commun les films Pour une poignée de dollars, Il était une fois en Amérique, Mission et Disons, un soir à dîner ? Le compositeur de leur musique !

Pour son concert de Noël, l’harmonie de St Hilaire mettra à l’honneur le célèbre Ennio Morricone ! Avec la participation de l’orchestre junior et de l’atelier Brass Band du conservatoire d’Orléans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T15:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00 Société Musicale de St Hilaire St Mesmin

