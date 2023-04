Championnat Départemental d’Escalade de Difficulté Gymnase de Prayssac Prayssac Catégories d’Évènement: Lot

7h45 – 8h15: Accueil

8h15: Briefing

8h30: Début de la compétition jeunes

12h00: Fin de la compétition jeunes

12h00: Fin de la compétition jeunes

12h45: Podium U10 U12 U14 U16 U18 Petite restauration disponible sur place 13h15 – 13h45: Accueil

13h45: Briefing

14h00: Début de la compétition adultes

18h00: Fin de la compétition adultes

18h30: Podium U20 séniors vétéran Le meilleur événement de l'année est de retour! Pour cette édition ni virus ni week-end prolongé ne nous empêcheront de vous donner rendez-vous à Prayssac avec tout l'enthousiasme qu'on nous connaît. Nous vous ouvrons à nouveau, grand les portes du gymnase et avons hâte de vous y retrouver ! Le matin sera consacré aux différentes catégories de championnat jeunes (U10, U12, U14, U16 et U18).

L'après-midi se dérouleront les championnats des catégories restantes (U20, séniors et vétéran). Inscriptions jusqu'au 19 avril.

