Pomerol Marché de Noël Gymnase de Pomerol Pomerol, 3 décembre 2023, Pomerol. Pomerol,Gironde 50 exposants, food truck, animations, chorales des enfants, présence du père noël, tombola….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Gymnase de Pomerol rue Tropchaud

Pomerol 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine



50 exhibitors, food truck, entertainment, children's choirs, Santa Claus, tombola… 50 expositores, food truck, animación, coros infantiles, Papá Noel, tómbola… 50 Aussteller, Foodtruck, Animationen, Kinderchöre, Anwesenheit des Weihnachtsmannes, Tombola…

