Marché de Noël Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil Catégorie d’Évènement: Pithiviers-le-vieil Marché de Noël Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil, 2 décembre 2023, Pithiviers-le-vieil. Marché de Noël 2 et 3 décembre Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Les 2 et 3 décembe, le comité des fêtes de Pithiviers-le-Vieil et l’Etoile PIthivérienne organisent un marché de Noël au gymnase de Pithiviers-le-Vieil. Au programme : créateurs, artisans, gatronomie, photo avec le père noël, lecture de contes de Noël, Boîte aux lettres. Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BD85 pithiviers-le-Vieil Détails Catégorie d’Évènement: Pithiviers-le-vieil Autres Lieu Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Adresse Pithiviers-le-vieil Ville Pithiviers-le-vieil Lieu Ville Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil latitude longitude 48.16591;2.20978

Gymnase de Pithiviers-le-Vieil Pithiviers-le-vieil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers-le-vieil/