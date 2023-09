Début de saison Volley-ball à Moussy le Vieux Gymnase de Moussy le Vieux dans la zone sportive Moussy-le-Vieux Catégories d’Évènement: Moussy-le-Vieux

Seine-et-Marne Début de saison Volley-ball à Moussy le Vieux Gymnase de Moussy le Vieux dans la zone sportive Moussy-le-Vieux, 21 septembre 2023, Moussy-le-Vieux. Début de saison Volley-ball à Moussy le Vieux 21 septembre – 18 novembre Gymnase de Moussy le Vieux dans la zone sportive Les Tarifs: Loisir habitant Moussy le Vieux 35€ et 40€ pour les autres. Compétiton habitant Moussy le Vieux 60€ et 65€ pour les autres. Si vous avez entre 15 ans et 70 ans vous pouvez venir jouer au volley, en loisir ou en compétition, à Moussy le Vieux. N’hésitez pas à venir faire un essai le jeudi de 20h45 à 22h30 ou le samedi de 19h à 20h30 Gymnase de Moussy le Vieux dans la zone sportive rue de villeneuve 77230 Moussy le Vieux Moussy-le-Vieux 77230 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0623867276 »}, {« type »: « email », « value »: « moussy-volley-ball@laposte.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T20:45:00+02:00 – 2023-09-21T22:30:00+02:00

