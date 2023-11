RAM’Indoor 2023 Gymnase de l’Orbellière Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet RAM’Indoor 2023 Gymnase de l’Orbellière Olivet, 3 décembre 2023, Olivet. RAM’Indoor 2023 Dimanche 3 décembre, 09h00 Gymnase de l’Orbellière 5 à 10 € pour les externes et non licenciés FFA Inscription sur helloasso L’Acoo organise la 10ème édition de la rencontre RAM’Indoor , au Gymnase de l’Orbellière de 9h à 13h, dès l’âge de 12 ans : Que vous soyez licenciés ou non, venez passer un bon moment le 3 décembre entre sportifs : un moment de compétition pour les challengers sur 1000 ou 2000 mètres – licenciés ou non (10€ pour les non licenciés) mais aussi grande nouveauté 2023, un moment de rencontre avec le relais Découverte de 10 km par groupe de 4 personnes

ouverts à tous nos adhérents, leurs amis , enfants ou membres d’autres associations olivetaines ⚽ (5€ l’inscription pour les extérieurs)

Nous comptons sur votre présence bien sûr, inscrivez-vous pour ce moment convivial assuré. Gymnase de l’Orbellière 199 Rue des Cireries, 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/aviron-club-orleans-olivet/evenements/ram-indoor-2023 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/aviron-club-orleans-olivet/evenements/ram-indoor-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T14:00:00+01:00

2023-12-03T09:00:00+01:00 – 2023-12-03T14:00:00+01:00
Gymnase de l'Orbellière
Adresse 199 Rue des Cireries, 45160 Olivet
Ville Olivet
Age min 12
Age max 99

