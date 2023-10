Hockey sur gazon – Championnat de France des régions U14 Gymnase de l’Hers Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Hockey sur gazon – Championnat de France des régions U14 Gymnase de l’Hers Toulouse, 31 octobre 2023, Toulouse. Hockey sur gazon – Championnat de France des régions U14 31 octobre – 2 novembre Gymnase de l’Hers Entrée libre Du 31 octobre au 2 novembre, retrouvez au terrain du gymnase de l’Hers les championnats de France des régions U14 filles.

Six ligues des quatre coins de la France seront représentées : Haut de France, Nouvelle Aquitaine, Ile de France, Normandie/Centre, Pays de la Loire, AURA.

L’occasion de découvrir ce sport olympique à la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Gymnase de l’Hers 13 chemin de Limayrac Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T13:30:00+01:00 – 2023-10-31T19:30:00+01:00

2023-11-02T08:30:00+01:00 – 2023-11-02T14:30:00+01:00 hockey sport TUC Hockey sur gazon Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Gymnase de l'Hers Adresse 13 chemin de Limayrac Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Gymnase de l'Hers Toulouse latitude longitude 43.591023;1.489343

Gymnase de l'Hers Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/