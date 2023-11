CTC Bourbonnais – Nohanent Puy Valeix Gymnase de l’Europe Yzeure, 16 décembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

10e journée de championnat régional des seniors masculins de la coopération entre les clubs de basket d’Yzeure, Moulins et Bourbon-l’Archambault..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . .

Gymnase de l’Europe Rue Paul-Corne

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



10th day of the regional senior men?s championship between the Yzeure, Moulins and Bourbon-l?Archambault basketball clubs.

décima jornada del campeonato regional senior masculino entre los clubes de baloncesto de Yzeure, Moulins y Bourbon-l’Archambault.

10. Spieltag der regionalen Meisterschaft der männlichen Senioren aus der Kooperation zwischen den Basketballvereinen von Yzeure, Moulins und Bourbon-l’Archambault.

