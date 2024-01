Soir de Match à l’Europe : Le BLAC accueille Colomiers avec les associations Midi Cardio Greffés et ADOT31 gymnase de l’europe Labège, samedi 13 janvier 2024.

Soir de Match à l’Europe : Le BLAC accueille Colomiers avec les associations Midi Cardio Greffés et ADOT31 Le samedi 13/01, nous aurons le plaisir de recevoir au BLAC lors des matchs des Séniors Garçons 2 puis des Séniors Garçons 1 les associations Midi Cardio Greffes et ADOT31. RDV dés 18h. Samedi 13 janvier, 11h00 gymnase de l’europe Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T11:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-13T11:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:59:00+01:00

Soir de match avec Midi Cardio Greffes et ADOT31

C’est une très belle journée qui nous attend le samedi 13 janvier au gymnase de l’Europe ! Nous serons présents dès le matin pour l’entraînement de nos U7 / U9 puis nous enchaînerons toute la journée avec les matchs suivants :

U11 contre TCMS à 11h30

U13F contre Aussone à 13h

U13M1 contre Villeneuve Tolosane à 14h45

U15F contre JSC Basket à 16h30

Viendront ensuite les deux rencontres des la soirée dans lesquelles nos SG2 puis nos SG1 affronteront respectivement Saverdun à 18h30 puis Colomiers à 21h.

Nous aurons le plaisir de recevoir les associations Midi Cardio Greffes et ADOT31. Ces associations visent à promouvoir le don d’organe, accompagner les aidants, réunir les personnes transplantées et encourager la recherche et l’information de façon générale au sujet du don d’organe.

Milieu hospitalier – Midi Cardio Greffes Occitanie https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqQJwniNVmywlGtmsg1i_-YGIsOuo6NM19cW-FY8NnRzgHHNeCb8Kt4rSNuyLQR4is4g&usqp=CAU

Des stands d’informations seront installés dans la salle et animés par des bénévoles de ces associations. Des moments de sensibilisation face au public seront organisés et les coups d’envoi des rencontres seront donnés par Manon, jeune fille transplantée qui viendra assister aux rencontres.

Nous avons hâte de les accueillir tous pour en apprendre davantage sur ce sujet important qu’est le don d’organe. Nous espérons de notre côté proposer une belle soirée et un spectacle sportif de qualité.

Comme lors des soirées du début de saison, il sera possible de manger sur place, les pré-ventes pour les menus hot-dog à tarif préférentiel sont déjà possibles jusqu’à vendredi 12/01, 20h ! Clique vite ici pour commander :)

Enfin, une tombola sera organisée, avec de nombreux lots à gagner !

gymnase de l’europe rue des écoles – 31670 labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://blac-basket.kalisport.com/articles/article/24/soir-de-match-avec-midi-cardio-greffes-et-adot31 »}] [{« link »: « https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQqQJwniNVmywlGtmsg1i_-YGIsOuo6NM19cW-FY8NnRzgHHNeCb8Kt4rSNuyLQR4is4g&usqp=CAU »}]

BLAC Basket