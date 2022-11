Bourse aux Jouets et aux Livres Gymnase de l’Europe Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Bourse aux Jouets et aux Livres Gymnase de l’Europe, 4 décembre 2022, Labège. Bourse aux Jouets et aux Livres Dimanche 4 décembre, 09h00 Gymnase de l’Europe

entrée libre

Le COF organise sa traditionnelle Bourse aux jouets et aux livres le dimanche 4 décembre Gymnase de l’Europe Rue des écoles Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:cof.labege@wanadoo.fr »}] Le COF organise sa traditionnelle Bourse aux jouets et aux livres le dimanche 4 décembre salle polyvalente rue des Ecoles de 9h à 17h. C’est l’occasion de dénicher à l’approche des fêtes le cadeau idéal à un prix très accessible.

Pour les exposants vous retrouverez l’intégralité du règlement et le bulletin d’inscription de cette manifestation sur cof31.worpress.com/le site officiel de Labège ou par mail à cof.labege@wanadoo.fr. Vous pouvez aussi nous appeler 05 62 24 49 69

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T09:00:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Gymnase de l'Europe Adresse Rue des écoles Ville Labège Age maximum 99 lieuville Gymnase de l'Europe Labège Departement Haute-Garonne

Gymnase de l'Europe Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/

Bourse aux Jouets et aux Livres Gymnase de l’Europe 2022-12-04 was last modified: by Bourse aux Jouets et aux Livres Gymnase de l’Europe Gymnase de l'Europe 4 décembre 2022 Gymnase de l'Europe Labège Labège

Labège Haute-Garonne