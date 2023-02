GRAND LOTO Gymnase de l’Europe Élancourt Catégories d’Évènement: Élancourt

GRAND LOTO Gymnase de l’Europe, 25 mars 2023, Élancourt. GRAND LOTO Samedi 25 mars, 18h30 Gymnase de l’Europe

Entrée libre sans inscription Cette année, le traditionnel LOTO du LIONS CLUB ELANCOURT Aqualina revient le Samedi 25 mars 2023 au gymnase de l’Europe à Elancourt (78990).

Ce loto est réalisé au profit des enfants en situation de handicap.

L’ouverture des portes est à 18H30, le début du loto à 19H30.

Compte tenu de la conjoncture économique actuelle, le LIONS CLUB ELANCOURT Aqualina a décidé de soutenir les personnes en difficultés en proposant comme gros lot, un chèque cadeau d’une valeur de 300€. Ce chèque est valable dans tous les hypermarchés et supermarchés du secteur.

De nombreux autres lots seront à gagner, dont un vélo reconditionné, une trottinette électrique adulte, une trottinette électrique enfant, des paniers gourmands et beaucoup d’autres surprises.

Loto en en 20 parties – 5€ le carton – 20€ les cinq cartons

Sans réservation, avec restauration possible sur place.

Renseignements : www.lions-elancourt.org et contact@lions-elancourt.org Gymnase de l’Europe 2 rue de Varsovie 78990 ELANCOURT Élancourt 78990 Yvelines Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T17:30:00+00:00 – 2023-03-25T22:00:00+00:00

