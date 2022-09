OCTOBRE ROSE – Elan Sportif et Elfes de Limoges Gymnase de l’Elan Sportif Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

OCTOBRE ROSE – Elan Sportif et Elfes de Limoges
10 – 25 octobre

Initiation gratuite à toutes les femmes en faveur de la prévention du cancer de sein – inscription préalable

L’association Elan Sportif et Elfes de Limoges vous ouvre ses portes dans le cadre d’Octobre Rose Gymnase de l’Elan Sportif 121 rue des Tuilières, Limoges Le Vigenal Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Ouverture gratuitement des activités suivantes du 10 au 29 octobre au sein de notre association :

Gym posturale le lundi de 10h à 11h

Marche Nordique santé le lundi de 14h30 à 16h

Gym Form’ santé le mardi de 10h à 11h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-10T10:00:00+02:00

2022-10-25T11:00:00+02:00

