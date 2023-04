Mars Bleu 2023 gymnase de landouge Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Mars Bleu 2023 gymnase de landouge, 7 mars 2023, Limoges. Mars Bleu 2023 7 – 21 mars gymnase de landouge Roliball Limoges – Landouge Loisirs, le roliball est un jeu de raquette sans frappe, à la fois doux et tonique il se pratique en jeu artistique ou en échanges, il est idéal quel que soit son âge ou ses objectifs (santé, loisirs, compétition). Tous les mardis de 19h30 à 20h30 à la maison du temps libre, Landouge , du 7 au 28 mars 2023, tous les vendredis de 16h45 à 17h45, Gymnase de Landouge – du 10 au 31 mars 2023 (sauf le 24 mars). Renseignements et inscriptions sur le site ou par téléphone. Prêt de matériel à la séance

Françoise Chapelle, 06 21 07 03 80, roliball.landougeloisirs@gmail.comhttps://taichichuanlandoug.wixsite.com/monsite gymnase de landouge 9 rue Jean de Vienne, limoges Limoges 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:roliball.landougeloisirs@gmail.comhttps »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T19:30:00+01:00 – 2023-03-07T20:30:00+01:00

2023-03-21T19:30:00+01:00 – 2023-03-21T20:30:00+01:00 Mars Bleu Landouge Loisirs Roliball

