Air de Jeux Gymnase de la Valinière Semoy

Semoy Air de Jeux Gymnase de la Valinière Semoy, 24 novembre 2023, Semoy. Air de Jeux Vendredi 24 novembre, 20h00 Gymnase de la Valinière Accès libre dans la limite des places disponibles – Jauge de 80 personnes Le spectacle « Air de jeux » de la compagnie Peregrin’ vous permettra d’admirer les prouesses de danseurs et d’acrobates en train de défier les lois de l’apesanteur. Gymnase de la Valinière semoy Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

Spectacle Cirque

