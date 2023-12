Trail de la Galette 14 janvier 2024 – ECAC Triathlon Gymnase de La Rochotte Chaumont Catégories d’Évènement: Chaumont

Rendez-vous dimanche 14 janvier 2024 pour la 2ème édition du Trail de la Galette au départ du gymnase de La Rochotte sur des parcours forestiers dans les coteaux de la Suize. Au programme, départ à 9h pour les 3 épreuves :

– la marche de la galette de 7,5 km (ouverte à tous), inscription 7€

– le trail de la petite galette de 7,5km avec un dénivelé de 160 m (à partir de 15 ans, nés en 2008 et avant), inscription10€

– le trail de la grande galette de 15 km (2 tours) avec un dénivelé de 320 m (à partir de 17 ans, nés en 2006 et avant), inscription 15€ Inscriptions jusqu’au 13 janvier 20h sur https://njuko.net/trail_de_la_galette_2024/select_competition

Parcours sur https://www.openrunner.com/route-details/16064389

Gymnase de La Rochotte
5 Rue Blaise Pascal, 52000 Chaumont

