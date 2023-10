Marché de Noël Gymnase de la Lionchère Tence Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Marché de Noël organisé par l'EHPAD La Sérigoule.

Buvette, vin chaud..

2023-12-09 09:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Gymnase de la Lionchère

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market organized by EHPAD La Sérigoule.

Refreshments, mulled wine. Mercado de Navidad organizado por EHPAD La Sérigoule.

Bar, vino caliente. Weihnachtsmarkt, organisiert vom Altersheim La Sérigoule.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

