Coup de Pouce pour un Emploi Mardi 17 octobre, 14h00 Gymnase de la Fraternité Entrée gratuite – Inscription obligatoire

L’association RPEAE organise en partenariat avec la Ville de La Verrière, SQY et les acteurs locaux de l’emploi, un « Coup de Pouce pour un Emploi ». Ce job dating est destiné aux jeunes de 18 à 35 ans, qui pourront échanger et bénéficier d’entretiens directs avec plus de 15 recruteurs et centres de formation : ActivitY’, Aftral, Aldi, Chantiers, Yvelines, Epide, Homy, ID’EES INTERIM, Keolis, Lacroix Savac, O2, Petits Fils, Police Nationale, SNCF, Mairie de La Verrière, Transdev, Sovitrat…

Pour participer, prenez contact avec La Mire La Verrière, Pôle Emploi, l’IFEP, la Mission Locale SQYWay16/25, ou les services insertion et jeunesse de votre commune qui vous inscriront au forum.

N’oubliez pas votre CV !

Gymnase de la Fraternité 4 avenue des Noës, 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T14:00:00+02:00 – 2023-10-17T17:00:00+02:00

