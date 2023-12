Atomic Rockin’ Festival Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 9 décembre 2023 09:00, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Atomic Rockin’ Festival 9 et 10 décembre Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 5€ pour tout le week-end. Gratuit pour les enfants.

Vous y retrouverez une salle de jeux avec flippers, une vente de Jukebox et Flippers, des vinyles et CD, du mobilier des années 50 et 60, une piste de dance, une stand de réparation et vente de postes TSF, un broc des années 40 et 50, la présence de coiffeurs, barbiers et maquilleurs, des objets et du mobilier US, une démo et une initiation à la pôle danse, des massages polynésien …

Ne ratez pas les concerts samedi de Gost Highway à 20h30 et Big Dood Hot Swingers à 22h30 !

En extérieur, un rassemblement de Hot rod, customs, motos et voitures vintage US et des stands de restauration.

L’entrée est à 5€ pour tout le week-end et gratuite pour les enfants.

Contact : Ludovic Tiberi – 06 29 65 06 25

Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Pl. de la Belle Arche, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

