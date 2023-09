La Marche Rose ! Luttons contre le cancer du sein Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin La Marche Rose ! Luttons contre le cancer du sein Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, 8 octobre 2023, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. La Marche Rose ! Luttons contre le cancer du sein Dimanche 8 octobre, 09h00 Gymnase de la Belle Arche Tarif 10€ Dimanche 8 octobre 2023, La Marche Rose revient sur votre commune de Saint-Pryvé. Rendez-vous dès 9 heures à la Plaine de la Belle-Arche pour participer ensemble, en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Toute participation de 10€ à l’évènement sera reversée en don. Vous pouvez d’ores et déjà prendre vos billets sur la billetterie en ligne : La Marche Rose Alors habillez-vous en rose, et rejoignez-nous ! L’achat de tickets sera disponible sur place. La marche n’est pas une obligation pour participer à l’évènement. Les dons sont possibles tout le mois d’octobre rose. Gymnase de la Belle Arche Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.billetweb.fr/marche-rose2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00 saint-pryve marche Ville de Saint-Pryvé Saint-Mesmin Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Gymnase de la Belle Arche Adresse Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Departement Loiret Lieu Ville Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin latitude longitude 47.884276;1.871989

Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pryve-saint-mesmin/