Marche Rose à Saint Pryvé le 9 octobre contre le cancer Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Marche Rose à Saint Pryvé le 9 octobre contre le cancer Gymnase de la Belle Arche, 9 octobre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Marche Rose à Saint Pryvé le 9 octobre contre le cancer Dimanche 9 octobre, 09h00 Gymnase de la Belle Arche

Sur inscription, don minimum de 10 euros.

Venez marcher contre le cancer, vêtus de rose, les dons seront reversés à la ligue contre le cancer. Gymnase de la Belle Arche Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.billetweb.fr/marche-rose »}] On voit la vie en Rose à Saint-Pryvé Saint-Mesmin ! ??? Pour la 5ème année consécutive, nous organisons notre Marche Rose ??‍♀️ le dimanche 9️ octobre à 9h ? au gymnase de la Belle Arche. Et si vous veniez rejoindre les 1523 participants, qui, depuis 2018, ont permis de reverser à La Ligue contre le cancer près de 1️5️ 0️0️0️ € ?? Pour les inscriptions, 2 permanences seront assurées dans le hall du gymnase le jeudi 6 octobre et le vendredi 7 octobre de 17h à 19h. ??. Tous les fonds seront reversés à la ligue contre le cancer. Privilégiez la billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/marche-rose, un don minimum de 10 euros est demandé pour l’inscription mais vous pouvez également régler la somme que vous souhaitez Nous vous attendus vêtus de rose !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T09:00:00+02:00

2022-10-09T13:00:00+02:00 Mairie de Saint Pryvé

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Gymnase de la Belle Arche Adresse Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Departement Loiret

Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pryve-saint-mesmin/

Marche Rose à Saint Pryvé le 9 octobre contre le cancer Gymnase de la Belle Arche 2022-10-09 was last modified: by Marche Rose à Saint Pryvé le 9 octobre contre le cancer Gymnase de la Belle Arche Gymnase de la Belle Arche 9 octobre 2022 Gymnase de la Belle Arche Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret