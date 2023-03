Initiation au gouren Gymnase de Kerentrée Pontivy Catégories d’Évènement: Morbihan

Initiation au gouren Gymnase de Kerentrée, 29 mars 2023, Pontivy. Initiation au gouren 29 mars – 1 avril Gymnase de Kerentrée Gratuit Tu ne connais pas le gouren ou la lutte bretonne ? Tu veux essayer de lutter ? Les Skolioù Gouren de Baod et de Pondi t’invitent à des séances de découverte et d’initiation du Gouren !

Rejoins-nous : Mercredi 29 mars, 14h à 15h15 (Skol Gouren Baod ) > babig et + (tout-petits).

– dojo du complexe du Scaouët à BAUD Jeudi 30 mars, 17h30 à 18h30 (Skol Gouren Pondi) > babig et + (tout-petits).

– dojo du gymnase de Kerentrée à PONTIVY Vendredi 31 mars, 17h15 à 18h (Skol Gouren Pondi) > babig et + (tout-petits).

– dojo du gymnase de Kerentrée à PONTIVY Vendredi 31 mars, 18h à 19h (Skol Gouren Pondi) > poussins / jeunes.

– dojo du gymnase de Kerentrée à PONTIVY Samedi 1er avril, 10h30 à 12h (Skol Gouren Pondi) > ados / adultes.

– dojo du gymnase de Kerjalotte à PONTIVY Nous vous attendons nombreux !!! Gymnase de Kerentrée Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T15:15:00+02:00

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00 échange culture Mannaïg Le Dortz ©Ti ar Vro Bro Pondi

