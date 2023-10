Vide-greniers et bourse aux jouets Gymnase de Coulon Monflanquin, 12 novembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Récré-actions organise un vide-greniers et une bourse aux jouets au gymnase de Coulon. Buvette et restauration sur place..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

Gymnase de Coulon

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Récré-actions organizes a garage sale and a toy market in the gym of Coulon. Refreshments and food will be available on site.

Récré-actions organiza una venta de garaje y una feria de juguetes en el gimnasio Coulon. Refrescos y catering in situ.

Récré-actions organisiert einen Flohmarkt und eine Spielzeugbörse in der Turnhalle von Coulon. Getränke und Essen vor Ort.

