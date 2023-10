Tournoi de Fustal Gymnase de Châteauneuf de Galaure Châteauneuf-de-Galaure, 1 décembre 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

Tournoi de Fustal : les recettes seront reversées au Téléthon. Restauration rapide sur place. Sur Inscriptions..

2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 00:00:00. .

Gymnase de Châteauneuf de Galaure Multi Sport de la Galaure

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fustal tournament: proceeds go to the Telethon. Fast food on site. Registration required.

Torneo de fustal: la recaudación se destina al Teletón. Comida rápida in situ. Inscripción obligatoria.

Fustal-Turnier: Die Einnahmen werden an den Telethon gespendet. Schnelle Verpflegung vor Ort. Auf Anmeldungen.

