Forum des associations 2023 – Chato Forum Gymnase de Châteauneuf Châteauneuf-sur-Isère, 9 septembre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Venez découvrir les nombreuses et diverses activités proposées par les associations cette saison 2023-2024. Et surtout échanger avec les responsables et même s’inscrire à un ou plusieurs activités de votre choix..

2023-09-09 14:00:00 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Gymnase de Châteauneuf Route de Valence

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the many and varied activities offered by the associations this 2023-2024 season. And above all, talk to the people in charge and even sign up for one or more activities of your choice.

Venga a descubrir las numerosas y variadas actividades que ofrecen las asociaciones esta temporada 2023-2024. Y, sobre todo, habla con los responsables e incluso apúntate a una o varias actividades de tu elección.

Entdecken Sie die zahlreichen und vielfältigen Aktivitäten, die von den Vereinen in der Saison 2023-2024 angeboten werden. Und vor allem können Sie sich mit den Verantwortlichen austauschen und sich sogar für eine oder mehrere Aktivitäten Ihrer Wahl anmelden.

Mise à jour le 2023-08-28 par Valence Romans Tourisme