Fête nationale Gymnase de Châteauneuf Châteauneuf-sur-Isère, 14 juillet 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Fête Nationale célébrée à partir de 13h au Gymnase de Châteauneuf !.

2023-07-14 13:00:00 fin : 2023-07-14 . .

Gymnase de Châteauneuf Place de Niederrieden

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fête Nationale celebrations start at 1pm at the Gymnase de Châteauneuf!

Las celebraciones de la Fiesta Nacional comienzan a las 13.00 horas en el Gimnasio de Châteauneuf

Nationalfeiertag ab 13 Uhr im Gymnasium von Châteauneuf gefeiert!

Mise à jour le 2023-07-08 par Valence Romans Tourisme