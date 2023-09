FÊTE DES PLANTES, DU TERROIR ET DE L’ARTISANAT gymnase de Cappel (même bâtiment que la salle polyvalente) Cappel, 8 octobre 2023, Cappel.

Cappel,Moselle

Fête des plantes, du terroir et de l’artisanat proposée par la MJC de Cappel. Plantes à vendre, décoration de jardin, miel, bijoux, artisanat naturel, produits du terroir, jeux découverte pour les enfants dès 3 ans de 14h à 16h. Restauration sur place: soupe de lentilles ou de potirons, café-gâteaux, buvette. Réservation obligatoire pour les exposants.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 17:30:00. 0 EUR.

gymnase de Cappel (même bâtiment que la salle polyvalente) rue de la forêt

Cappel 57450 Moselle Grand Est



Fête des plantes, du terroir et de l’artisanat proposed by the MJC de Cappel. Plants for sale, garden decorations, honey, jewelry, natural crafts, local products, discovery games for children aged 3 and over from 2 to 4 pm. On-site catering: lentil or pumpkin soup, coffee-cakes, refreshments. Reservations required for exhibitors.

Festival de plantas, productos locales y artesanía organizado por el Cappel MJC. Venta de plantas, decoración de jardines, miel, bisutería, artesanía natural, productos de la tierra, juegos de descubrimiento para niños a partir de 3 años, de 14:00 a 16:00 horas. Restauración in situ: sopa de lentejas o de calabaza, café y pasteles, refrescos. Los expositores deben reservar con antelación.

Fest der Pflanzen, der Region und des Kunsthandwerks, das vom MJC Cappel angeboten wird. Pflanzen zum Verkauf, Gartendekoration, Honig, Schmuck, Naturhandwerk, regionale Produkte, Entdeckungsspiele für Kinder ab 3 Jahren von 14 bis 16 Uhr. Verpflegung vor Ort: Linsen- oder Kürbissuppe, Kaffee und Kuchen, Getränkestand. Reservierung für Aussteller erforderlich.

