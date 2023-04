Mars Bleu 2023 gymnase de Buxerolles Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Mars Bleu 2023 gymnase de Buxerolles, 6 mars 2023, Limoges. Mars Bleu 2023 6 – 27 mars, les lundis gymnase de Buxerolles Entrée gratuite ASPTT LIMOGES section musculation, Les lundi 6, 13, 20, 27 mars de 14h à 16h, reprise d’activité physique, cardio training et musculation douce,

LAPLAGNE Pierre, 0603415675, musculation.limoges@asptt.com Instagram : aspttfamuscu87, Facebook : ASPTT Limoges – Force Athlétique – Musculation gymnase de Buxerolles rue faraday limoges Limoges 87270 Uzurat Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:musculation.limoges@asptt.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-06T14:00:00+01:00 – 2023-03-06T16:00:00+01:00

2023-03-27T14:00:00+02:00 – 2023-03-27T16:00:00+02:00 ASPTT LIMOGES section musculation mars bleu

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu gymnase de Buxerolles Adresse rue faraday limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville gymnase de Buxerolles Limoges

gymnase de Buxerolles Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Mars Bleu 2023 gymnase de Buxerolles 2023-03-06 was last modified: by Mars Bleu 2023 gymnase de Buxerolles gymnase de Buxerolles 6 mars 2023 gymnase de Buxerolles Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne