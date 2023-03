Week end de danse à Senlis avec Jonas Dahlgren Gymnase de Brichebay Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Week end de danse à Senlis avec Jonas Dahlgren Gymnase de Brichebay, 19 mai 2023, Senlis. Week end de danse à Senlis avec Jonas Dahlgren 19 – 21 mai Gymnase de Brichebay Sur inscription Ateliers de danse en ligne (country et tous styles) et bals avec le chorégraphe suédois Jonas Dalhlgren. Tarifs workshops + bals

Pass week-end (vend., sam., dim.) : 45 € / accompagnants : 20 €

Pass 2 jours (sam., dim.) : 40 € / accompagnants : 15 €

Pass 1 jour (samedi) : 25 € / accompagnants : 10 €

Pass 1 jour (dimanche) : 25 € / accompagnants : 10 € Tarifs bals

Pass 3 bals : 12 €

Pass 2 bals : 10 €

Pass 1 bal : 6 € Restauration

Repas-partage le vendredi soir. Les participants amènenent du sucré-salé.

Un ou deux food trucks prévus pour les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi

Gymnase de Brichebay 24 avenue des chevreuils 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

2023-05-19T19:00:00+02:00 – 2023-05-19T23:00:00+02:00

2023-05-21T09:30:00+02:00 – 2023-05-21T18:30:00+02:00 danse workshop A.U.Q.S. Service Communication

