Festival l’Estival Musical Gymnase de Bénouville, 14 juillet 2023, Bénouville.

Bénouville,Calvados

Le festival l’Estival Musical revient à Bénouville cet été les vendredis soirs avec une toute nouvelle programmation !

Retrouvez Pop Corn le trio vocal a cappella, Pause Baroque, musique du monde, opéra…

Toute la programmation à venir ici.

Participation financière libre. Restauration sur place..

2023-07-14 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Gymnase de Bénouville Rue du Grand Clos

Bénouville 14970 Calvados Normandie



The Estival Musical festival returns to Bénouville this summer on Friday nights with a brand new program!

Discover Pop Corn the vocal trio a cappella, Pause Baroque, world music, opera…

All the program to come here.

Free financial participation. Catering on the spot.

El festival Estival Musical vuelve a Bénouville este verano los viernes por la noche con un programa inédito

Descubra el Pop Corn, el trío vocal a capella, la Pausa Barroca, las músicas del mundo, la ópera…

Todo el programa a continuación.

Participación financiera gratuita. Catering en el sitio.

Das Festival l’Estival Musical kehrt diesen Sommer an Freitagabenden mit einem völlig neuen Programm nach Bénouville zurück!

Freuen Sie sich auf Pop Corn, das A-cappella-Vokaltrio, Pause Baroque, Weltmusik, Oper…

Das gesamte Programm finden Sie hier.

Finanzielle Beteiligung frei. Verpflegung vor Ort.

