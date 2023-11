Open d’hiver Gymnase de Bellevue Yzeure, 1 décembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Organisé par l’AS Yzeure tennis, ce tournoi est ouvert aux hommes et aux femmes, en simple. Il débute avec les joueurs de 4e série. Puis, les 3e et 2e séries entrent en jeu. Les finales se dérouleront le 29 décembre..

2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-29 . .

Gymnase de Bellevue Rue Jean-Vidal

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by AS Yzeure tennis club, this tournament is open to men and women in singles. It starts with 4th series players. Then the 3rd and 2nd series come into play. The finals take place on December 29.

Organizado por AS Yzeure tennis, este torneo está abierto a hombres y mujeres en individuales. Comienza con los jugadores de 4ª serie. Después entran en juego los de 3ª y 2ª serie. Las finales tendrán lugar el 29 de diciembre.

Das Turnier wird vom AS Yzeure Tennis organisiert und ist offen für Männer und Frauen im Einzel. Es beginnt mit den Spielern der vierten Serie. Danach kommen die Spieler der dritten und zweiten Serie ins Spiel. Die Finalspiele finden am 29. Dezember statt.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région