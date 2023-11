Challenge Christian Dubreuil Gymnase de Bellevue Yzeure, 25 novembre 2023, Yzeure.

Yzeure,Allier

Le samedi après-midi, les jeunes (de U11 à U15) viseront les cibles placées à 18 m de distance en coupe régionale. Le dimanche, ce sera un challenge débutants et adultes licenciés. Organisé par la Compagnie d’arc d’Yzeure..

Gymnase de Bellevue Rue Jean Vidal

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On Saturday afternoon, youngsters (from U11 to U15) will be aiming at targets set at a distance of 18 m in the regional cup. Sunday will feature a challenge for beginners and licensed adults. Organized by Compagnie d?arc d?Yzeure.

El sábado por la tarde, los jóvenes (de sub11 a sub15) apuntarán a dianas situadas a 18 m de distancia en la copa regional. El domingo, habrá un desafío para principiantes y adultos con licencia. Organizado por la Compagnie d’Arc d’Yzeure.

Am Samstagnachmittag werden die Jugendlichen (U11 bis U15) im Regionalcup auf Ziele zielen, die in 18 m Entfernung aufgestellt sind. Am Sonntag findet ein Challenge für Anfänger und erwachsene Lizenzinhaber statt. Organisiert wird das Turnier von der Compagnie d’arc d’Yzeure.

