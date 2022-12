Stage Fandango de Majorque gymnase David Douillet, L’Isle-d’Abeau (38)

Dimanche 5 février 2023 – 10H à 17h – accueil dès 9H30 stage de danses FANDANGO DE MAJORQUE et SCOTTISH DE SARDAIGNE Animation musicale : Frères de Sac Animation danse : Geneviève Chuzel lieu : gymnase David Douillet, boulevard Fontbonnière à l'Isle d'Abeau 38080 chacun amène son repas, couverts et boissons. Participation : 20€ pour les extérieurs – 5€ pour les adhérents Contact/Inscription : tél : 06 70 93 27 79 mail : trado_pieds@yahoo.fr site : tradopieds.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T10:00:00+01:00

2023-02-05T17:00:00+01:00

