Week-End Gonflé Ado – de 11 à 15 ans Gymnase Daudet, 18 février 2023, Villemandeur. Week-End Gonflé Ado – de 11 à 15 ans Samedi 18 février, 18h30 Gymnase Daudet On sait que toutes ces structures gonflables, toutes ces couleurs font secrètement envie même aux plus grands. Alors pour cette édition, vous pourrez vous aussi vous éclater samedi soir sur un parc… Gymnase Daudet 17 Rue Alphonse Daudet, Villemandeur Villemandeur On sait que toutes ces structures gonflables, toutes ces couleurs font secrètement envie même aux plus grands. Alors pour cette édition, vous pourrez vous aussi vous éclater samedi soir sur un parcours différent avec un laser game en prime ! Pour les plus grands, n’oubliez pas l’échauffement !

2023-02-18T18:30:00+01:00

2023-02-18T21:00:00+01:00 Villemandeur

