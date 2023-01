Week-End Gonflé – De 3 à 12 ans Gymnase Daudet, 18 février 2023, Villemandeur.

Week-End Gonflé – De 3 à 12 ans 18 et 19 février Gymnase Daudet

Gymnase Daudet 17 Rue Alphonse Daudet, Villemandeur Villemandeur

Deux après-midis de folie à sauter comme des fous, rencontrer vos super héroïnes et héros préférés, vos princes et princesses en chair en en os et se régaler de gourmandises préparées sur place, voilà ce que vous réserve le Week-End Gonflé ! Le bon plan pour décharger vos piles électriques d’enfants et occuper les vacances. On vous attend avec vos plus beaux déguisements !



2023-02-18T12:30:00+01:00

2023-02-19T17:00:00+01:00

