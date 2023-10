Bourse aux jouets et vêtements d’enfants Gymnase Cussac, 2 décembre 2023, Cussac.

Cussac,Haute-Vienne

Jouets et vêtements pour enfants de 0 à 16 ans vous attendent pour leur donner une seconde vie. N’attendez plus, on peut faire plaisir à nos proches à moindre prix et en faveur de l’environnement !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Gymnase

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Toys and clothes for children aged 0 to 16 are waiting for you to give them a second life. Don’t wait any longer, you can give pleasure to your loved ones at a lower price and in favor of the environment!

Los juguetes y la ropa para niños de 0 a 16 años esperan una segunda vida. No esperes más, ¡puedes dar placer a tus seres queridos a un precio más bajo y de forma respetuosa con el medio ambiente!

Spielzeug und Kleidung für Kinder von 0 bis 16 Jahren warten auf Sie, um ihnen ein zweites Leben zu schenken. Warten Sie nicht länger, man kann seinen Lieben zu einem günstigen Preis und zugunsten der Umwelt eine Freude machen!

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Ouest Limousin