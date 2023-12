Atelier yoga famille Gymnase Coulonges-sur-l’Autize, 6 janvier 2024, Coulonges-sur-l'Autize.

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 10:30:00

fin : 2024-01-06 11:30:00

L’association de yoga Coulongeoise « A Chacun Son rythme » avec Edwige de Bulle de Yoga, propose : un atelier de Yoga Parent/enfants ou grand parent/enfant, au gymnase de Coulonges sur l’Autize (à côté du collège), le samedi 6 janvier 2024 de 10H30 à 11H30 sur réservation, places limitées (vous pouvez apportez tapis et couverture sinon nous pourrons vous en prêter). Respiration, relaxation, postures en duo… un moment à partager avec son ou ses enfants pour mieux se connecter…

contact : Edwige de Bulle de Yoga : 06 85 86 24 62 ou Facebook : Bulle de Yoga f.r.r.

Adresse : Gymnase de Coulonges sur l’Autize (à côté du collège)

Tarif : 10€ par couple pour les adhérents de l’association A Chacun Son Rythme 12€ par couple pour les non-adhérents 2€ par enfant en plus..

EUR.

Gymnase

Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par CC Val de Gâtine