Cet évènement est passé L’appel de la forêt Gymnase COSEC Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse L’appel de la forêt Gymnase COSEC Toulouse, 6 juillet 2023, Toulouse. L’appel de la forêt Jeudi 6 juillet, 22h00 Gymnase COSEC Entrée libre La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand coeur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître… (parvis Gymnase COSEC) Gymnase COSEC 7 Chem. Jean François Lesueur, 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T22:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:40:00+02:00

2023-07-06T22:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:40:00+02:00 cinesouslesetoiles2023 © 2017 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Gymnase COSEC Adresse 7 Chem. Jean François Lesueur, 31100 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Gymnase COSEC Toulouse latitude longitude 43.56913;1.405403

Gymnase COSEC Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/