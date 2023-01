Salon du Livre – Notre-Dame de Bondeville Gymnase Complexe sportif Marcel Sauvage Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’Évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Salon du Livre – Notre-Dame de Bondeville 27 et 28 mai Gymnase Complexe sportif Marcel Sauvage

Entrée libre

Salon du livre Gymnase Complexe sportif Marcel Sauvage 4, rue Victor Hugo 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie Le prochain Salon du livre de Notre-Dame de Bondeville se tiendra du 27 au 28 mai 2023 au Gymnase du Complexe sportif Marcel Sauvage. Il apporte une proposition culturelle ouverte au plus grand nombre en privilégiant une approche culturelle pluridisciplinaire. Cette fête du livre est une manifestation ouverte à la vie des idées, de débats et d’échanges où romanciers, essayistes, auteurs et illustrateurs pour la jeunesse apportent leurs éclairages sur des thèmes en nous faisant partager leur expérience d’écrivains ou d’artistes. Elle a pour vocation de créer un lieu d’échange, de rencontres privilégiées et de divertissements permettant ainsi au grand public d’approcher en toute simplicité, des auteurs, des acteurs de l’édition et bien sûr les livres. Durant deux jours, plus de 80 auteurs seront présents. Rencontres d’auteurs, dédicaces, expositions et animations, durant lesquels la littérature s’installe sans la commune et se met à la portée de toutes les curiosités.

2023-05-27T10:00:00+02:00

2023-05-28T17:00:00+02:00

