Sur inscription pour les exposants, entrée libre au public

Marché de Noël Gymnase Complexe sportif Marcel Sauvage 4, rue Victor Hugo 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie Le traditionnel Marché de Noël fait son grand retour à Notre-Dame de Bondeville ! Cette année, ils seront une trentaine d’exposants à proposer leurs créations artisanales ou leurs produits à déguster. Ils proposeront aussi bien des produits régionaux : miel, huile d’olive, tisane, … que de nombreuses idées de cadeaux : étoles, objets en bois flotté, savons, décorations de Noël, … Rendez-vous le dimanche 27 novembre 2022 au Gymnase du Complexe sportif Marcel Sauvage, pour venir chercher des idées de cadeaux, pour festoyer en famille ou entre amis autour d’un verre ou d’un repas concocté par nos exposants. C’est aussi le lieu idéal pour emmener vos enfants à la rencontre du Père Noël ! L’esprit de Noël sur place où les illuminations seront dans les yeux de la personne qui recevra son présent.

