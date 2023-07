Cap 33 : Tournois Badminton et Fustal Gymnase Colette Besson La Réole, 25 juillet 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Participez aux tournois au gymnase Collette Besson:

-Badminton le 24/07 et le 25/07 et le 8 et 22 août de 19h30 à 21h30

-Futsal le 01/08 de 19h30 à 21h30.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 21:30:00. EUR.

Gymnase Colette Besson

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Take part in tournaments at the Collette Besson gymnasium:

-Badminton on 24/07 and 25/07 and on August 8 and 22 from 7:30pm to 9:30pm

-Futsal on 01/08 from 19h30 to 21h30

Participe en los torneos del gimnasio Collette Besson:

-Bádminton los días 24/07 y 25/07 y los días 8 y 22 de agosto de 19.30 a 21.30 h

-Fútbol sala el 01/08 de 19.30 a 21.30 h

Nehmen Sie an Turnieren im Gymnasium Collette Besson teil:

-Badminton am 24.07. und 25.07. sowie am 8. und 22. August von 19:30 bis 21:30 Uhr

-Futsal am 01.08. von 19.30 bis 21.30 Uhr

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers