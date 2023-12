Marché de Noël à Condat-sur-Vienne Gymnase Claude Lacheze Condat-sur-Vienne, 4 décembre 2023, Condat-sur-Vienne.

Condat-sur-Vienne,Haute-Vienne

Plongez dans la magie de Noël…

Rendez-vous le dimanche 10 décembre de 9h à 18h au Gymnase Claude LACHEZE !

Au programme :

Artisanat et producteurs locaux, jeux de la Marelle Limousine, et dégustations de châtaignes grillées.

Le père Noël sera bien entendu de la partie pour une séance photo avec tous les enfants qui le souhaiteront..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00.

Gymnase Claude Lacheze Rue Jules Ferry

Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Dive into the magic of Christmas?

Join us on Sunday December 10 from 9am to 6pm at the Gymnase Claude LACHEZE!

On the program:

Local crafts and producers, games by the Marelle Limousine, and roasted chestnut tastings.

Santa Claus will of course be on hand for a photo session with all the children who want one.

¿Se sumerge en la magia de la Navidad?

¡Nos vemos el domingo 10 de diciembre de 9:00 a 18:00 en el Gymnase Claude LACHEZE!

En el programa:

Artesanía y productores locales, juegos de la Limusina Marelle y degustación de castañas asadas.

Por supuesto, Papá Noel estará presente para una sesión de fotos con todos los niños que lo deseen.

Tauchen Sie ein in den Zauber von Weihnachten?

Besuchen Sie uns am Sonntag, den 10. Dezember von 9 bis 18 Uhr im Gymnasium Claude LACHEZE!

Auf dem Programm stehen:

Kunsthandwerk und lokale Produzenten, Spiele der Marelle Limousine und Verkostung von gerösteten Kastanien.

Der Weihnachtsmann wird natürlich auch dabei sein und mit allen Kindern, die es wünschen, ein Fotoshooting machen.

